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السفير الأمريكي الجديد في مصر يسلم أوراق اعتماده

السفير الأمريكي الجديد في مصر يسلم أوراق اعتماده
رام الله - دنيا الوطن
سلم السفير الأمريكي الجديد لدى مصر، جوناثان كوهين، اليوم الأحد، أوراق اعتماده إلى الخارجية المصرية تمهيدا لتسليمها للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

وأدى السفير جوناثان كوهين اليمين كسفير مفوض فوق العادة إلى مصر قبل يومين بحسب "روسيا اليوم".

وشغل السفير كوهين منصب مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بالإنابة، في الفترة من 1 يناير 2019 حتى 10 سبتمبر 2019، وذلك عقب أن عمل في منصب نائب مندوب أمريكا إلى الأمم المتحدة.

كما شغل كوهين سابقا منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية واليوروآسيوية، والذي يغطي قبرص واليونان وتركيا، بالإضافة إلى أنه كان نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في العراق.

وعمل السفير الأمريكي الجديد، أيضا، في منصب نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالإنابة في فرنسا بعد أن خدم كوزير مستشار للشؤون السياسية هناك، كما خدم في منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية في قبرص وكمستشار للشؤون السياسية العسكرية في السفارة الأمريكية في إيطاليا.

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