شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة تفتتح الطابق الثالث في مستشفى الخليل الحكومي

وزيرة الصحة تفتتح الطابق الثالث في مستشفى الخليل الحكومي
رام الله - دنيا الوطن
افتتحت وزيرة الصحة د. مي الكيلة الطابق الثالث في مستشفى الخليل الحكومي، والذي تم تشييده فدعم سخي من المجتمع المحلي.

وحضر حفل الافتتاح محافظ محافظة الخليل اللواء جبرين البكري، ورئيس لجنة إعمار الطابق الثالث بالمستشفى د. داود الزعتري وعدد من رجال الأعمال في المحافظة.

وقالت  الكيلة إنه ومنذ اللحظة الأولى لإنطلاق عملنا في الحكومة الفلسطينية كانت التوجيهات الكريمة من الرئيس محمود عباس والتعليمات المشددة من رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه للنهوض بالواقع الصحي بكل معنى الكلمة وإيلائه الأهمية القصوى نحو تعزيز وتطوير الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين والمرضى، إضافة الى التأكيد على إيلاء ملف توطين الخدمات الطبية في فلسطين أهمية كبيرة تنطلق من البعد الاستراتيجي والسياسي والاقتصادي والإجتماعي في
معركتنا نحو الإستقلال والإنفكاك عن الاحتلال للأبد.

وأضافت الكيلة: إننا اليوم ندشن إنجاز مشروع حيوي هام يخدم مئات الالاف من المواطنين والمرضى في محافظة الخليل، فهذا الجهد المبارك وهذه الأيادي البيضاء لا تستحق منا إلا الشكر والعرفان على هذا الإنجاز العظيم والمميز، فنحن اليوم
سويا نفتتح الطابق الثالث في مستشفى الخليل الحكومي والذي بُني وشُيد بدعم سخي مشكور من لجنة إعمار الطابق الثالث في المستشفى، حيث يضم قسم الجراحات التخصصية، و6 غرف عمليات، وقسم التعقيم المركزي، و تم تجهيزها بالمعدات
والأجهزة بدعم مشكور من البنك الدولي، أما قسم القسطرة الجراحات التخصصية والذي ينتظر التجهيز بعطاء مركزي سيتم تنفيذه في القريب العاجل وبدعم مشكور من الحكومة الإيطالية.

وتابعت: لابد أن أتقدم بخالص الشكر من الأخوة في لجنة الإعمار الدكتور داود الزعتري، والأخ نبيل الديك، والأخ محم نافز الحرباوي، و الأخ عمار الشعراوي، والأخ أمين فوالحه، والأخ إياد أبو شرخ، ولكل أبناء المجتمع المحلي في محافظة
الخليل كل الشكر والمحبة والعرفان على ما قدموه ويقدمونه من دعم ومساندة لوزارة الصحة.

وأشادت وزيرة الصحة بجهود مدير مستشفى عالية د. وليد زلوم، قائلة إننا نتقدم بكلمة وفاء بحق زميل لنا أعطى الكثير وبذل الكثير وقدم الكثير، ترك بصمات ستبقى علامة فارقة في تطوير هذا الصرح العظيم، خدم أبناء شعبه بكل عطاء وتفاني
ومحبة، حيث سيغادرنا ليكمل مسيرة حياته في خندق آخر، نقول شكرا لك دكتور وليد زلوم على هذا العطاء المتميز طيلة السنوات الماضية.

أخبار ذات صلة

نقابة الصحفيين تُندد باعتداء الاحتلال على مسيرة التضامن مع الصحفي &#34;عمارنة&#34;

نقابة الصحفيين تُندد باعتداء الاحتلال على مسيرة التضامن مع الصحفي "عمارنة"

طقس الإثنين.. بارد نسبيًا وانخفاض على درجات الحرارة

طقس الإثنين.. بارد نسبيًا وانخفاض على درجات الحرارة

رأفت: نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن لفرض عقوبات على دولة الاحتلال

رأفت: نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن لفرض عقوبات على دولة الاحتلال

بدران: علاقتنا بالجهاد الإسلامي راسخة وقائمة على رؤية متفق عليها

بدران: علاقتنا بالجهاد الإسلامي راسخة وقائمة على رؤية متفق عليها

اتحاد الآثاريين العرب يعتمد عزمي الشيوخي منسقاً له في فلسطين

اتحاد الآثاريين العرب يعتمد عزمي الشيوخي منسقاً له في فلسطين

السفير العمادي: مشروع خط الغاز لمحطة توليد الكهرباء مصلحة فلسطينية

السفير العمادي: مشروع خط الغاز لمحطة توليد الكهرباء مصلحة فلسطينية

القبض على مطلوب في سلفيت صادر بحقه 7 مذكرات قضائية

القبض على مطلوب في سلفيت صادر بحقه 7 مذكرات قضائية

الشرطة والنيابة تحققان بظروف وفاة طفلة غرب سلفيت

الشرطة والنيابة تحققان بظروف وفاة طفلة غرب سلفيت

التعليقات

الدنيا حكايات

الأردن والخليج

الأردن والخليج

شؤون فلسطينية

نقابة الصحفيين تُندد باعتداء الاحتلال على مسيرة التضامن مع الصحفي &#34;عمارنة&#34;

نقابة الصحفيين تُندد باعتداء الاحتلال على مسيرة التضامن مع الصحفي "عمارنة"

رأفت: نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن لفرض عقوبات على دولة الاحتلال

رأفت: نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن لفرض عقوبات على دولة الاحتلال

اتحاد الآثاريين العرب يعتمد عزمي الشيوخي منسقاً له في فلسطين

اتحاد الآثاريين العرب يعتمد عزمي الشيوخي منسقاً له في فلسطين

القبض على مطلوب في سلفيت صادر بحقه 7 مذكرات قضائية

القبض على مطلوب في سلفيت صادر بحقه 7 مذكرات قضائية

الشرطة والنيابة تحققان بظروف وفاة طفلة غرب سلفيت

الشرطة والنيابة تحققان بظروف وفاة طفلة غرب سلفيت

الرئيس يهاتف عضو ثوري فتح محمد اللحام مطمئنا على صحته

الرئيس يهاتف عضو ثوري فتح محمد اللحام مطمئنا على صحته

وزيرة الصحة تفتتح الطابق الثالث في مستشفى الخليل الحكومي

وزيرة الصحة تفتتح الطابق الثالث في مستشفى الخليل الحكومي

الضابطة الجمركية تضبط قرابة 2 طن سكاكر وحلويات ومكسرات منتهية الصلاحية بنابلس

الضابطة الجمركية تضبط قرابة 2 طن سكاكر وحلويات ومكسرات منتهية الصلاحية بنابلس

منوعات

هل ذهبت تركة هيثم زكي لدار أيتام؟

هل ذهبت تركة هيثم زكي لدار أيتام؟

فاطمة رشدي.. فنان أشهر إسلامه ليتزوجها وأهداها يوسف وهبي &#34;بروش ألماظ&#34;

فاطمة رشدي.. فنان أشهر إسلامه ليتزوجها وأهداها يوسف وهبي "بروش ألماظ"

رامي جمال ينشرُ أوّل صورة لوجهه تظهر علامات البُهاق

رامي جمال ينشرُ أوّل صورة لوجهه تظهر علامات البُهاق

مُدرب لياقة بدنية يُكذب آديل بسبب وزنها.. هل خضعت لعملية جراحية؟

مُدرب لياقة بدنية يُكذب آديل بسبب وزنها.. هل خضعت لعملية جراحية؟

جوني ديب ينفصل عن الراقصة الروسية بولينا غلين.. هل عنّفها أيضاً؟

جوني ديب ينفصل عن الراقصة الروسية بولينا غلين.. هل عنّفها أيضاً؟

أبناء عمرو دياب يحرجون والدهم على تويتر

أبناء عمرو دياب يحرجون والدهم على تويتر

سعوديات يثرن ضد المطربة المصرية بسبب آخر تصريحاتها..&#34;اخرسي يا شيرين&#34;

سعوديات يثرن ضد المطربة المصرية بسبب آخر تصريحاتها.."اخرسي يا شيرين"

شاهد: موقف طريف لملحم زين في تظاهرات لبنان

شاهد: موقف طريف لملحم زين في تظاهرات لبنان

شاهد: أسعار فلكية صادمة لتذاكر حفل أحلام بموسم الرياض تثير الاستياء

شاهد: أسعار فلكية صادمة لتذاكر حفل أحلام بموسم الرياض تثير الاستياء

شيرين عبدالوهاب تكشف مفاجأة عن بطل فيلمها الجديد

شيرين عبدالوهاب تكشف مفاجأة عن بطل فيلمها الجديد

عربي

سقوط قذيفتين صاروخيتين على محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد

سقوط قذيفتين صاروخيتين على محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد

رغم تواصل الرفض الشعبي.. بدء الحملة الانتخابية لرئاسيات الجزائر

رغم تواصل الرفض الشعبي.. بدء الحملة الانتخابية لرئاسيات الجزائر

السفير الأمريكي الجديد في مصر يسلم أوراق اعتماده

السفير الأمريكي الجديد في مصر يسلم أوراق اعتماده

الأزمة اللبنانية مستمرة.. ولا بوادر لحل سياسي

الأزمة اللبنانية مستمرة.. ولا بوادر لحل سياسي