وزيرة الصحة تفتتح الطابق الثالث في مستشفى الخليل الحكومي

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رام الله - دنيا الوطن

افتتحت وزيرة الصحة د. مي الكيلة الطابق الثالث في مستشفى الخليل الحكومي، والذي تم تشييده فدعم سخي من المجتمع المحلي.



وحضر حفل الافتتاح محافظ محافظة الخليل اللواء جبرين البكري، ورئيس لجنة إعمار الطابق الثالث بالمستشفى د. داود الزعتري وعدد من رجال الأعمال في المحافظة.



وقالت الكيلة إنه ومنذ اللحظة الأولى لإنطلاق عملنا في الحكومة الفلسطينية كانت التوجيهات الكريمة من الرئيس محمود عباس والتعليمات المشددة من رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه للنهوض بالواقع الصحي بكل معنى الكلمة وإيلائه الأهمية القصوى نحو تعزيز وتطوير الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين والمرضى، إضافة الى التأكيد على إيلاء ملف توطين الخدمات الطبية في فلسطين أهمية كبيرة تنطلق من البعد الاستراتيجي والسياسي والاقتصادي والإجتماعي في

معركتنا نحو الإستقلال والإنفكاك عن الاحتلال للأبد.



وأضافت الكيلة: إننا اليوم ندشن إنجاز مشروع حيوي هام يخدم مئات الالاف من المواطنين والمرضى في محافظة الخليل، فهذا الجهد المبارك وهذه الأيادي البيضاء لا تستحق منا إلا الشكر والعرفان على هذا الإنجاز العظيم والمميز، فنحن اليوم

سويا نفتتح الطابق الثالث في مستشفى الخليل الحكومي والذي بُني وشُيد بدعم سخي مشكور من لجنة إعمار الطابق الثالث في المستشفى، حيث يضم قسم الجراحات التخصصية، و6 غرف عمليات، وقسم التعقيم المركزي، و تم تجهيزها بالمعدات

والأجهزة بدعم مشكور من البنك الدولي، أما قسم القسطرة الجراحات التخصصية والذي ينتظر التجهيز بعطاء مركزي سيتم تنفيذه في القريب العاجل وبدعم مشكور من الحكومة الإيطالية.



وتابعت: لابد أن أتقدم بخالص الشكر من الأخوة في لجنة الإعمار الدكتور داود الزعتري، والأخ نبيل الديك، والأخ محم نافز الحرباوي، و الأخ عمار الشعراوي، والأخ أمين فوالحه، والأخ إياد أبو شرخ، ولكل أبناء المجتمع المحلي في محافظة

الخليل كل الشكر والمحبة والعرفان على ما قدموه ويقدمونه من دعم ومساندة لوزارة الصحة.



وأشادت وزيرة الصحة بجهود مدير مستشفى عالية د. وليد زلوم، قائلة إننا نتقدم بكلمة وفاء بحق زميل لنا أعطى الكثير وبذل الكثير وقدم الكثير، ترك بصمات ستبقى علامة فارقة في تطوير هذا الصرح العظيم، خدم أبناء شعبه بكل عطاء وتفاني

ومحبة، حيث سيغادرنا ليكمل مسيرة حياته في خندق آخر، نقول شكرا لك دكتور وليد زلوم على هذا العطاء المتميز طيلة السنوات الماضية.