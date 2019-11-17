شؤون فلسطينية

الضابطة الجمركية تضبط قرابة 2 طن سكاكر وحلويات ومكسرات منتهية الصلاحية بنابلس

الضابطة الجمركية تضبط قرابة 2 طن سكاكر وحلويات ومكسرات منتهية الصلاحية بنابلس
رام الله - دنيا الوطن
 أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز
الضابطة الجمركية، أن الجهاز في محافظة نابلس، تمكن عصر اليوم الأحد، من ضبط قرابة 2 طن سكاكر وحلويات ومكسرات غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ نتيجة لانتهاء تاريخ صلاحيتها.

وأوضح البيان، أن عملية الضبط جاءت بناءً على معلومات دقيقة لدى الجهاز، تفيد بوجود الكمية المذكورة داخل إحدى مصانع تصنيع السكاكر والحلويات والمكسرات في المحافظة، وعليه تم استدعاء جهة الاختصاص مديرية الاقتصاد الوطني والتوجه إلى
المكان، حيث تم ضبطها، وأقرت جهة الاختصاص (الاقتصاد) إتلافها، نظراً لانتهاء تاريخ صلاحيتها وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإحالة التاجر إلى وزارة الاقتصاد؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة.

هذا ويهيب الجهاز بالأخوة المواطنين بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة، من خلال الاتصال على الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الفيسبوك؛ وذلك من أجل توفير الأمن الصحي والغذائي لأبناء
شعبنا الفلسطيني، وحماية الاقتصاد الوطني.

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الضابطة الجمركية تضبط قرابة 2 طن سكاكر وحلويات ومكسرات منتهية الصلاحية بنابلس

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