عائلة جولدين: وعدنا نتنياهو بأنه لا اتفاق مع غزة دون عودة الجنود





وذكرت القناة السابعة الاسرائيلية، أن نتنياهو وضع عائلتي الجنديين في صورة الجهود المبذولة لاستعادتهما بحسب موقع "عكا للشؤون الاسرائيلية" .





وأشار إلى أن عائلتي الجنديين طرحتا طرقاً إضافية للعمل في قضيتهما، فيما أصدر نتنياهو تعليمات إلى فريقه للنظر في الاحتمالات.





وقالت عائلة جولدين انه في اجتماعنا، وعد نتنياهو بأنه لن تكون هناك ترتيب/اتفاق مع غزة دون عودة الجنود





ولفتت القناة إلى أن الاجتماع حضره وزير المالية موشيه كاحلون، ومستشار الأمن القومي مئير بن شبات، والسكرتير العسكري آفي بلوت، ومنسق ملف الأسرى والمفقودين الإسرائيليين يارون بلوم.

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد بعائلتي الجنديين المأسورين في قطاع غزة هدار غولدين وأورون شاؤول في مكتبه بالقدس.