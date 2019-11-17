الحريري يهاجم التيار الوطني الحر ويتهمه بتأخير "الحكومة"

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رام الله - دنيا الوطن

أوضح مكتب رئيس وزراء لبنان المستقيل، سعد الحريري، أنه لا دخل للأخير باعتذار الوزير محمد الصفدي عن تشكيل الحكومة، وأن التيار الوطني الحر يصدر تصريحات عبر نواب ومسؤولين تتهم الحريري بأنه تراجع عن وعود قطعها للصفدي.



ومن بين الشائعات أن ترشيح الصفدي لم يكن إلا مناورة من الحريري، لحصر تشكيلها بالرئيس المستقيل.



وقال المكتب بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، إن بيان انسحاب الصفدي يظهر أنه كان متيقنا من دعم الحريري له، وإن الاعتذار لأنه رأى صعوبة في تشكيل حكومة متجانسة ومدعومة من جميع الفرقاء.



ولفت البيان إلى أن وزير الخارجية، جبران باسيل، هو من اقترح اسم الصفدي مرتين، وأن الحريري لا يناور، ولا يبحث عن حصر إمكانية تشكيل الحكومة به.



واتهم البيان التيار الوطني الحر، بأنه ينتهج سياسة غير مسؤولة بمحاولة تسجيل النقاط، وأنه لولا محاولات التيار المتكررة للتسلل إلى التشكيلات الحكومية لكانت الحكومة تشكلت وبدأت بمعالجة أزمات البلاد الخطيرة.