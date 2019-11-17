دولي

ريفلين: بالإمكان تشكيل حكومة والخلافات شخصية

ريفلين: بالإمكان تشكيل حكومة والخلافات شخصية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس دولة الاحتلال، رؤوفين ريفلين، خلال جولة في بلدة نتيفوت في جنوب البلاد اليوم، الأحد، إنه "أعتقد أنه بالإمكان تشكيل حكومة. الفجوات شخصية أكثر من أن تكون فجوات فكرية، عقائدية، سياسية أو حول احتياجات الدولة. وعلى قادة إسرائيل أن يدركوا أن (مصلحة) مواطني إسرائيل تسبق كل شيء".

ودعا ريفلين قادة حزب الليكود وكتلة "كاحول لافان"، على خلفية الأزمة السياسية وفشلهما في تشكيل حكومة، إلى "التعقل وإدراك أن الشعب لا يريد انتخابات أخرى. تكفيه (جولتي) الانتخابات هذه. والشعب قال كلمته. هل لديكم مشاكل؟ مشاكل شخصية؟ بالإمكان حلها. أولا الخطوط العريضة وبعدها ينضمون إلى الحكومة بالتكافؤ، بما يسمح ببقائها من الناحية السياسية وأيضا من ناحية الأهداف التي تشكلت من أجلها لخدمة مواطني إسرائيل".  

في غضون ذلك، وقبل أربعة أيام من انتهاء مهلة تفويض رئيس "كاحول لافان"، بيني غانتس، بتشكيل حكومة، أعلن طاقما المفاوضات عن هذه الكتلة وحزب "يسرائيل بيتينو"، الذي يرأسه أفيغدور ليبرمان، في ختام اجتماع بينهما، عن "إحراز تقدم حقيقي" في صياغة الخطوط العريضة، وخاصة بما يتعلق بقضايا الدين والدولة.

وسيعاود الجانبان الاجتماع لاحقا مساء اليوم. وسيتبع ذلك اجتماع بين "كاحول لافان" وكتلة "العمل – غيشر". وأشارت تقارير إعلامية إلى أن "كاحول لافان" توصلت إلى تفاهمات مبدئية مع هاتين الكتلتين في مواضيع اجتماعية – اقتصادية.

وتسعى "كاحول لافان" إلى تشكيل حكومة أقلية، لكن ليبرمان يعارض حكومة كهذه. وتدعي "كاحول لافان" أنها تريد تشكيل حكومة أقلية كهذه، تكون مدعومة خارجيا من "المعسكر الديمقراطي" وقسم من نواب القائمة المشتركة، حسب موقع "واللا" الإلكتروني، وفي حال وافق ليبرمان على ذلك.   

من جهة أخرى، سيلتقي ليبرمان مع زعيم الليكود ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم. كما سيلتقي ليبرمان مع غانتس، صباح غد. وسيعقد ليبرمان اجتماع لكتلة حزبه في الكنيست، بعد غد الثلاثاء. ويشار إلى أن ليبرمان طرح خطة تقضي بتشكيل حكومة وحدة مؤلفة من "كاحول لافان" والليكود، شريطة أن يفكك نتنياهو كتلة الحريديين، لأنها تضم أحزاب الحريديين، وأن يوافق غانتس على خطة التناوب في رئاسة الحكومة وأن يبدأها نتنياهو.  

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