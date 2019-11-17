إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين جنوب بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب المواطن رائد خليل صلاح (45 عاما )، من بلدة الخضر جنوب بيت لحم ، اليوم الأحد، جراء اعتداء مستوطنين عليه أثناء قطفه ثمار الزيتون في أرضه .



وأفادت مصادر أمنية وشهود عيان بأن مجموعة من المستوطنين هاجموا المواطن صلاح اثناء قيامه بقطف الزيتون من أرضه جنوب البلدة، وانهالوا عليه بالضرب، ما أدى الى إصابته بجروح في الوجه، وتم نقله الى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج.