عشراوي ورئيسة مؤسسة السلام بالشرق الأوسط تبحثان آخر التطورات السياسية

استقبلت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، اليوم الاحد، رئيسة مؤسسة السلام في الشرق الأوسط لارا فريدمان وبحثت معها آخر التطورات السياسية والمستجدات على الأرض، وذلك بحضور المستشارة في المؤسسة السيدة سارة ان منكين.



وناقش الجانبان التصعيد الإسرائيلي الخطير على الأرض وسياسات دولة الاحتلال التدميرية، كما تطرقت الى الاجراءات والقرارات الأمريكية الكارثية تجاه القضية الفلسطينية المنافية للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.





واستعرض الطرفان أيضاً، آخر التطورات الدولية والإقليمية وتأثيرها على القضية الفلسطينية، والدور الذي يجب أن تقوم به مؤسسة السلام في الشرق الأوسط دعماً لمؤسسات المجتمع المدني وأهمية تعزيز اطر التعاون والتنسيق مع المؤسسات الامريكية والإفراد الداعمين لعدالة القضية الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطن