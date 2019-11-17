هنية: المقاومة شلت أركان الكيان الإسرائيلي بشكل تام خلال التصعيد

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية: إن انتصار المقاومة في الجولة السابقة لا يُحسب بعدد الصواريخ التي أطلقت على الاحتلال الإسرائيلي، ولا بالخسائر التي لحقت به.





وأضاف هنية، خلال زيارة عائلة ملحوس "السواركة" بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، والذي استشهد منهم ثمانية: "انتصار المقاومة يُحسب بأنها قد شلت أركان الكيان بشكل تام خلال التصعيد".



وتابع هنية: "نحن هنا في أَجَلّ المقامات وهو مقام الجهاد والرباط على أرض فلسطين المباركة، واستهداف عائلة ملحوس مجزرة تضاف إلى سلسلة المجازر التي قام بها الاحتلال".





وأكمل: "ستظل هذه المجازر والدماء نور على الطريق للمجاهدين والسالكين درب التحرير والعودة ولعنة تطارد العدو، انتهت الجولة لكن لم تنتهي المعركة، ولن تنتهي إلا بعد أن يُطرد الاحتلال من أرضنا وأقصانا".

رام الله - دنيا الوطن