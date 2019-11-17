الأناضول: وفداً أمريكياً وصل غزة لاستكمال إنشاء المستشفى الميداني

قالت وكالة (الأناضول) التركية: إن وفداً أمريكياً غير حكومي وصل إلى قطاع غزة، اليوم الأحد، لاستكمال إنشاء المستشفى الميداني المقرر بناؤه بالقرب من معبر إيرز/بيت حانون شمال القطاع.



وأوضحت الوكالة، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن الوفد سيمكث في غزة لعدة ساعات من أجل ترتيب استكمال إنشاء المستشفى الأمريكي غرب شمال القطاع.



وأضافت: "الوفد سيتفقد موقع المستشفى الأمريكي الذي يتم إنشاوه شمالي القطاع، وهو تابع لمنظمة (NGO FRIENDSHIP)، وسيمكث في غزة لعدة ساعات من أجل ترتيب استكمال إنشاء المستشفى الأمريكي، شمالي القطاع.



يذكر أن الدفعة الأولى من معدات المستشفى دخلت لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم في أيلول/سبتمبر الماضي، ومن المقرر دخول باقي معدات وتجهيزات المستشفى خلال أيام.



وأعلن السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة، في وقت سابق، عن إنشاء مستشفى ميداني أمريكي بالقرب من حاجز إيرز، وذلك ضمن رزمة التفاهمات التي أبرمت بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية أممية مصرية، وبتمويل قطري.



رام الله - دنيا الوطن