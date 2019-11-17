الجهاد الإسلامي تُعلق على تصريحات نتنياهو بشأن شروط التهدئة بغزة
رام الله - دنيا الوطن
علق عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن التهدئة التي رعتها مصر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل مؤخراً.
وقال البطش، في تصريح صحفي، الأحد: "نُحذر من محاولة جديدة لتلاعب نتنياهو بوقف اطلاق النار الذي تم برعاية القاهرة بين حركة الجهاد والمقاومة من جهة والعدو الصهيوني والذي بموجبه لوقف العدوان المجرم".
وأضاف البطش: "ندرك أن نتنياهو بذلك يخاطب جمهوره الداخلي بحثا عن مخرج وافلات سقوطه السياسي، وننتظر رد الشقيقة مصر التي رعت وقف النار على تصريحات نتنياهو".
وفي وقت سابق، قال نتنياهو، وفق القناة الـ 12 الإسرائيلية: إن إسرائيل لم تلتزم بأي شيء وسنضرب أي شخص يحاول إيذائنا، فنحن لم نتعهد بشيء في غزة ولدينا حرية عمل كاملة.
وأضاف نتنياهو: "حماس ضربت بئر السبع بالصواريخ فضربنا لها أهدافًا وسنعمل كل شيء لضمان أمن الإسرائيليين"، وفق تعبيره.
يذكر أن حركة الجهاد الإسلامي أعلنت قبل عدة أيام التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وفق شروط المقاومة الفلسطينية.
واشترطت الجهاد الإسلامي وقف الاغتيالات ووقف استهداف المتظاهرين بمسيرات العودة والعمل على كسر الحصار للتهدئة في القطاع.
وقال البطش، في تصريح صحفي، الأحد: "نُحذر من محاولة جديدة لتلاعب نتنياهو بوقف اطلاق النار الذي تم برعاية القاهرة بين حركة الجهاد والمقاومة من جهة والعدو الصهيوني والذي بموجبه لوقف العدوان المجرم".
وأضاف البطش: "ندرك أن نتنياهو بذلك يخاطب جمهوره الداخلي بحثا عن مخرج وافلات سقوطه السياسي، وننتظر رد الشقيقة مصر التي رعت وقف النار على تصريحات نتنياهو".
وفي وقت سابق، قال نتنياهو، وفق القناة الـ 12 الإسرائيلية: إن إسرائيل لم تلتزم بأي شيء وسنضرب أي شخص يحاول إيذائنا، فنحن لم نتعهد بشيء في غزة ولدينا حرية عمل كاملة.
وأضاف نتنياهو: "حماس ضربت بئر السبع بالصواريخ فضربنا لها أهدافًا وسنعمل كل شيء لضمان أمن الإسرائيليين"، وفق تعبيره.
يذكر أن حركة الجهاد الإسلامي أعلنت قبل عدة أيام التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وفق شروط المقاومة الفلسطينية.
واشترطت الجهاد الإسلامي وقف الاغتيالات ووقف استهداف المتظاهرين بمسيرات العودة والعمل على كسر الحصار للتهدئة في القطاع.
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