الشرطة وبإسناد من الاجهزة الامنية تتلف 60 مركبة غير قانونية جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أتلفت الشرطة وبإسناد من الاجهزة الامنية اليوم 60 مركبة غير قانونية تم ضبطها في مهمة لها في بلدتي قصرة وتلفيت جنوب نابلس .



وذكـرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة انه واستمرارا لجهود جهاز الشرطة المبذولة في مكافحة ظاهرة المركبات غير القانونية والحد منها لما تسببه من خطورة كبيرة على الاروح والممتلكات فقد قامت الشرطة وبإسناد من الاجهزة الامنية اليوم ومن خلال متابعتها لظاهرة المركبات غير القانونية بتنفيذ مهمة في بلدتي قصره وتلفيت جنوب نابلس نتج عنها اتلاف60 مركبة غير قانونية .



وأضافت ان هذه المهمة تهدف الى الحفاظ على سلامة المواطنين وحماية ارواحهم من التعرض للخطر جراء استخدام المركبات الغير قانونية والحد من انتشارها .



ودعت الشرطة بالإخوة المواطنين الى ضرورة التخلص من مركباتهم غير القانونية بهدف الحفاظ على حياتهم وعلى ممتلكاتهم وأيضا للحفاظ على منظومة السلم الأهلي داخل مجتمعنا مشددتا على ان الجهود مستمرة للقضاء على هذه الظاهرة والحد منها .