شاهد: العثور على أسلحة أسلحة إسرائيلية في ريف دمشق

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات السورية، اليوم الأحد، ضبط كميات من الأسلحة والذخيرة والأدوية بعضها إسرائيلي وغربي المنشأ من مخلفات التنظيمات المسلحة في ريفي دمشق الجنوبي الغربي والقنيطرة الشمالي.وقالت وكالة (سانا) للأنباء: إن الجهات المختصة عثرت على كميات من الأسلحة والذخيرة والأدوية بعضها إسرائيلي وغربي المنشأ من مخلفات المسلحين كانت مخبأة في ريفي دمشق الجنوبي الغربي والقنيطرة الشمالي.وفي الثالث من الشهر الجاري ضبطت الجهات المختصة مستودعا يحوي كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة والذخائر والقذائف وأجهزة الاتصال ولوحات سيارات من مخلفات المسلحين في المنطقة الجنوبية.