عربي

شاهد: العثور على أسلحة أسلحة إسرائيلية في ريف دمشق

شاهد: العثور على أسلحة أسلحة إسرائيلية في ريف دمشق
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات السورية، اليوم الأحد، ضبط كميات من الأسلحة والذخيرة والأدوية بعضها إسرائيلي وغربي المنشأ من مخلفات التنظيمات المسلحة في ريفي دمشق الجنوبي الغربي والقنيطرة الشمالي.

وقالت وكالة (سانا) للأنباء: إن الجهات المختصة عثرت على كميات من الأسلحة والذخيرة والأدوية بعضها إسرائيلي وغربي المنشأ من مخلفات المسلحين كانت مخبأة في ريفي دمشق الجنوبي الغربي والقنيطرة الشمالي.

وفي الثالث من الشهر الجاري ضبطت الجهات المختصة مستودعا يحوي كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة والذخائر والقذائف وأجهزة الاتصال ولوحات سيارات من مخلفات المسلحين في المنطقة الجنوبية.



أخبار ذات صلة

&#34;يونيسف&#34;: تقدم في حقوق الطفل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"يونيسف": تقدم في حقوق الطفل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

قتلى وجرحى في انهيار برج كهرباء بمصر

قتلى وجرحى في انهيار برج كهرباء بمصر

السلطات العراقية تصدر أوامر توقيف واستدعاء بحق نواب ومسؤولين

السلطات العراقية تصدر أوامر توقيف واستدعاء بحق نواب ومسؤولين

الحريري يهاجم التيار الوطني الحر ويتهمه بتأخير &#34;الحكومة&#34;

الحريري يهاجم التيار الوطني الحر ويتهمه بتأخير "الحكومة"

الإعلام الإسرائيلي يُسلط الضوء على زيارة العاهل الأردني للغُمر

الإعلام الإسرائيلي يُسلط الضوء على زيارة العاهل الأردني للغُمر

مصرع سبعة أشخاص وإصابة 11 آخرين بتصادم سيارة نقل وحافلة في مصر

مصرع سبعة أشخاص وإصابة 11 آخرين بتصادم سيارة نقل وحافلة في مصر

أول تعليق من محمد الصفدي بعد انسحابه كمرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية

أول تعليق من محمد الصفدي بعد انسحابه كمرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية

بعد اجتماع بعد باسيل.. الصفدي ينسحب من الترشح لرئاسة الحكومة اللبنانية

بعد اجتماع بعد باسيل.. الصفدي ينسحب من الترشح لرئاسة الحكومة اللبنانية

التعليقات

الدنيا حكايات

الأردن والخليج

الأردن والخليج

شؤون فلسطينية

&#34;الإعلام&#34;: يجب توفير الحماية للصحفيين

"الإعلام": يجب توفير الحماية للصحفيين

إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين جنوب بيت لحم

إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين جنوب بيت لحم

عشراوي ورئيسة مؤسسة السلام بالشرق الأوسط تبحثان آخر التطورات السياسية

عشراوي ورئيسة مؤسسة السلام بالشرق الأوسط تبحثان آخر التطورات السياسية

شعث: نريد اتحاد فلسطيني عالمي للجاليات على أسس ديمقراطية تعددية

شعث: نريد اتحاد فلسطيني عالمي للجاليات على أسس ديمقراطية تعددية

الشرطة وبإسناد من الاجهزة الامنية تتلف 60 مركبة غير قانونية جنوب نابلس

الشرطة وبإسناد من الاجهزة الامنية تتلف 60 مركبة غير قانونية جنوب نابلس

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى صباح اليوم

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى صباح اليوم

هيئة الأسرى: الأسير عبد الله سمحان يعلق اضرابه المفتوح عن الطعام

هيئة الأسرى: الأسير عبد الله سمحان يعلق اضرابه المفتوح عن الطعام

نقابة الصحفيين تندد باعتداء الاحتلال على مسيرة التضامن مع عمارنه

نقابة الصحفيين تندد باعتداء الاحتلال على مسيرة التضامن مع عمارنه

منوعات

هل ذهبت تركة هيثم زكي لدار أيتام؟

هل ذهبت تركة هيثم زكي لدار أيتام؟

فاطمة رشدي.. فنان أشهر إسلامه ليتزوجها وأهداها يوسف وهبي &#34;بروش ألماظ&#34;

فاطمة رشدي.. فنان أشهر إسلامه ليتزوجها وأهداها يوسف وهبي "بروش ألماظ"

رامي جمال ينشرُ أوّل صورة لوجهه تظهر علامات البُهاق

رامي جمال ينشرُ أوّل صورة لوجهه تظهر علامات البُهاق

مُدرب لياقة بدنية يُكذب آديل بسبب وزنها.. هل خضعت لعملية جراحية؟

مُدرب لياقة بدنية يُكذب آديل بسبب وزنها.. هل خضعت لعملية جراحية؟

جوني ديب ينفصل عن الراقصة الروسية بولينا غلين.. هل عنّفها أيضاً؟

جوني ديب ينفصل عن الراقصة الروسية بولينا غلين.. هل عنّفها أيضاً؟

أبناء عمرو دياب يحرجون والدهم على تويتر

أبناء عمرو دياب يحرجون والدهم على تويتر

سعوديات يثرن ضد المطربة المصرية بسبب آخر تصريحاتها..&#34;اخرسي يا شيرين&#34;

سعوديات يثرن ضد المطربة المصرية بسبب آخر تصريحاتها.."اخرسي يا شيرين"

شاهد: موقف طريف لملحم زين في تظاهرات لبنان

شاهد: موقف طريف لملحم زين في تظاهرات لبنان

شاهد: أسعار فلكية صادمة لتذاكر حفل أحلام بموسم الرياض تثير الاستياء

شاهد: أسعار فلكية صادمة لتذاكر حفل أحلام بموسم الرياض تثير الاستياء

شيرين عبدالوهاب تكشف مفاجأة عن بطل فيلمها الجديد

شيرين عبدالوهاب تكشف مفاجأة عن بطل فيلمها الجديد

عربي

&#34;يونيسف&#34;: تقدم في حقوق الطفل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"يونيسف": تقدم في حقوق الطفل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

قتلى وجرحى في انهيار برج كهرباء بمصر

قتلى وجرحى في انهيار برج كهرباء بمصر

السلطات العراقية تصدر أوامر توقيف واستدعاء بحق نواب ومسؤولين

السلطات العراقية تصدر أوامر توقيف واستدعاء بحق نواب ومسؤولين

الحريري يهاجم التيار الوطني الحر ويتهمه بتأخير &#34;الحكومة&#34;

الحريري يهاجم التيار الوطني الحر ويتهمه بتأخير "الحكومة"