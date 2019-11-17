مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى صباح اليوم

وعادة ما تسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين باقتحام باحات الأقصى على فترتين: صباحية وتبدأ من الساعة الـ 07:30- 11:00 ومسائية تبدأ بعد صلاة الظهر وتستمر لساعة واحدة.



ويبدأ اقتحام الأقصى من جهة "باب المغاربة" الخاضع لسيطرة الاحتلال وشرطتها منذ عام 1967، ويتلقى المستوطنين شروحات حول "الهيكل المزعوم"، قبل الخروج من "باب السلسلة".







رام الله - دنيا الوطناقتحم 152 مستوطنا، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، بحماية أمنية مشددة من قبل شرطة الاحتلال والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها.وذكرت مصادر محلية، أن شرطة الاحتلال فتحت "باب المغاربة" الخاضع لسيطرتها للمستوطنين الذين اقتحموا باحات الأقصى على شكل مجموعات.وأفادت، أن 63 مستوطنًا و60 طالبًا يهوديًا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، وتلقوا شروحات حول "الهيكل" .وأشارت إلى أن 29 موظفًا إسرائيليًا اقتحموا المصليات في المسجد الأقصى صباح اليوم.ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحات المسجد، وسط محاولاتهم أداء طقوس تلمودية فيه، قبل مغادرته من "باب السلسلة".