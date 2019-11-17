هيئة الأسرى: الأسير عبد الله سمحان يعلق اضرابه المفتوح عن الطعام

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها ظهر الأحد، أن الأسير عبد الله سمحان (29 عاماً) من بلدة الظاهرية قضاء الخليل، قد علق اضرابه المفتوح عن الطعام مساء أمس السبت.



وأوضحت الهيئة أن الأسير سمحان والقابع حالياً في معتقل "نفحة"، كان قد خاض اضراباً مفتوحاً عن الطعام لـ 12 يوماً، احتجاجاً على استمرار سلطات الاحتلال اعتقال شقيقته روان سمحان المحكومة بالسّجن لمدة (18) شهراً والقابعة في معتقل "الدامون".



كما وحذرت هيئة الأسرى في ذات التقرير، من تدهور الأوضاع الصحية للأسيرين المضربين أحمد زهران ومصعب الهندي والقابعين في عزل "نتيسان الرملة"، فحالتهما تسوء بشكل يومي، وإدارة معتقلات الاحتلال لا تكترث لمعاناتهما وآلامهما، وتواصل تعنتها ورفضها لمطلبهما بإنهاء اعتقالهما الإداري.



وأشارت أن الأسير زهران (42 عاماً) من بلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله، يواجه أوضاعاً صحية غاية في الصعوبة وذلك بعد مضي (57 يوماً) على اضرابه، حيث خسر من وزنه أكثر من 20 كغم، ويعاني من ضعف وهزال عام ولايستطيع المشي ويستخدم الكرسي المتحرك للتنقل.



بينما يشتكي الأسير مصعب الهندي (29 عاماً) من بلدة تل قضاء نابلس، والذي يخوض اضرابه منذ 55 يوماً، من تعب وارهاق مستمر ويشتكي من دوخة ويصاب بحالة تقيؤ بشكل متواصل، ويرفض الأسير اجراء الفحوصات الطبية ويقاطع عيادة المعتقل.