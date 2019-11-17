الصحة: تعاملنا مع سبع إصابات بين الصحفيين بمستشفى بيت جالا الحكومي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الطواقم الطبية تعاملت مع سبع إصابات بين الصحفيين في مستشفى بيت جالا الحكومي، وذلك خلال مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن جميع الاصابات التي وقعت بين صفوف الصحفيين، وصفت بالطفيفة.



يشار إلى ان الاحتلال الاسرائيلي أصاب الصحفي معاذ عمارنة، بالرصاص في عينه، خلال تغطيته لفعالية مناهضة للاستيطان بقرية صوريف شمال الخليل