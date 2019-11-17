الداخلية: استئناف المقابلات الشخصية والفحص الطبي للمتقدمين لوظيفة أفراد بوزارة الداخلية

وأفادت الخيئة أن إجراء المقابلات الشخصية سيكون في مقر المديرية العامة للتدريب بأنصار غرب مدينة غزة، وإجراء الفحص الطبي في مقر الخدمات الطبية العسكرية غرب مدينة غزة، للأفراد الذين يجتازوا المقابلة الشخصية.



وأشارت إلى أنه بإمكان جميع الأفراد الاستعلام عن موعد وساعة الاختبار عن طريق الدخول الإلكتروني الموحد، عبر، وسيتم إرسال رسائل قصيرة لكل فرد عبر الهاتف المحمول بالتفاصيل.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن استئناف إجراء المقابلات الشخصية والفحص الطبي للمتقدمين لوظيفة الأفراد في الأجهزة الأمنية، وذلك ابتداء من يوم غد الإثنين، وفق الآتي: