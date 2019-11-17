بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الإثنين

وقالت الوزارة إن السفر سيكون غدًا للحافلات الحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشر من كشف (11/12)، الحافلة الأولى من الكشف الجديد (11/18).وأكدت على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غدًا الساعة 6:30 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر.ونوهت الداخلية لضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.