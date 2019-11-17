مجدلاني يصف زيارة "اشتية" للسويد بالهامة.. وهذه تفاصيلها



وقال مجدلاني لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاحد ، إن الزيارة كانت فرصة لتبادل وجهات النظر والتشاور والبحث في افاق الاوضاع السياسية في المنطقة ودور السويد كدولة وعضو فاعل في الاتحاد الاوروبي للتحرك السياسي

لإيجاد اطار بديل عن الرعاية الامريكية المنفردة والمنحازة.



وأضاف مجدلاني بانه كان هناك ايضا اجتماع للاشتراكية الدولية بمشاركة 70 بلد واكثر من 120 حزب حضرته فلسطين وكان فرصة للقاء عدد من الاحزاب الحاكمة في اوروبا المشاركة وعدد من قادة الاحزاب الاشتراكية في العالم من اجل حشد الموقف والتأييد لاحقا من اجل الاعتراف بدولة فلسطين.



رام الله - دنيا الوطنوصف وزير التنمية الاجتماعية احمد مجدلاني زيارة رئيس الوزراء محمد اشتية الى السويد بالهامة خاصة في هذا التوقيت حيث اتت في اطار تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية المشتركة مع الحكومة السويدية برئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم.