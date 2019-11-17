شؤون فلسطينية

تفاصيل إنجاز معاملة إرث مكونة من 51 مليار حصة لـ187 وارث و32 وفاة بطولكرم

تفاصيل إنجاز معاملة إرث مكونة من 51 مليار حصة لـ187 وارث و32 وفاة بطولكرم
خاص دنيا الوطن
أعلنت محكمة طولكرم الشرعية، أنها أنجزت عمليات ارث، تضم 51 مليار من الحصص الإرثية لـ 187 شخصاً من الورثة، و32 وفاة، خلال اليومين الماضيين.

وتعقيبا على ذلك، أكد الشيخ صالح أبو فرحة رئيس المحكمة الشرعية في طولكرم، لـ"دنيا الوطن"، أن عملية حصر الارث بدأت من أول شخص توفي في عام 1939 وحتى الان، في جميع مناطق المدينة.

وقال أبو فرحة: "تبدأ العملية منذ وفاة الجد الاصلي للعائلة منذ عام 1939 حيث يتم توريث الابناء والبنات، والأحفاد، وحتى اللحظة، وهي عبارة عن 32 وارث وكل شخص منهم يورث من ترك خلفه من الابناء".

وأضاف: "والـ51 مليار، هي عبارة عن حصص من أرض او عقار وليس نقود، حيث يتم تقسيم العقار على عدد الابناء الورثة، ويأخذ كل وريث حصته".

وأشار إلى أن عملية تقسيم، عبارة عن عملية حسابية، حيث يذهب الشخص الى البنك، ويتم حساب العقار او المال ويتم تقسيمه على أصل المسألة ويتم ضرب الناتج بقيمة حصة الفرد.


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