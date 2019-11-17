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قبرص تُلقي القبض على إسرائيلي وتصادر آلية تجسس بحوزته

قبرص تُلقي القبض على إسرائيلي وتصادر آلية تجسس بحوزته
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
صادرت الشرطة القبرصية في مدينة لارنكا، أمس السبت، حافلة صغيرة تحمل لوحة أرقام إسرائيلية، ومجهزة بنظام مراقبة متطور قادر على قرصنة اتصالات، حيث أوقفت الشرطة مالك السيارة وتقوم باستجوابه.

وفتحت الشرطة تحقيقا في القضية بعدما سأل الحزب الاشتراكي "أكيل" المعارض عما تعتزم الحكومة القيام به، إثر نشر مجلّة "فوربز" الأميركية، في أيلول/سبتمبر الماضي، مقطع فيديو انتشر بشكل واسع، وفق (عرب 48). 

ويعرض الإسرائيلي في الفيديو آليته، وهو ضابط سابق في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية عُرّف عنه باسم طال ديليان، يترأس شركة مقرها في قبرص.

وصرح قائد الشرطة القبرصية، كيبروس ميخايليديس، أن ديليان "قدم بعض التوضيحات" غير أنه سيتم استجوابه بشكل أوسع، كما سيتم استجواب مواطنين قبارصة.

وأعلنت الشرطة القبرصية في بيان، أمس، أن المحققين فتشوا مكاتب الشركة في مدينة لارنكا الساحلية بجنوب شرق الجزيرة وعثروا على أدلة.

وأضافت الشرطة أنه "استنادا إلى التفتيش الأولي، فإن الآلية تحتوي على تجهيزات إلكترونية وتمت مصادرتها إضافة إلى أدلّة أخرى"، مشيرة إلى أن التحقيق يشمل انتهاكات محتملة للقانون المتعلق بحماية الحياة الخاصة.

وذكرت "فوربز" أن تجهيزات الآلية، البالغة قيمتها تسعة ملايين دولار، قادرة على التنصت على أجهزة إلكترونية في دائرة 500 متر وقرصنة أي جهاز هاتفي والتنصت على المحادثات أيا كان مستوى ترميزها.

وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إنه لم يتم تلقي أي تبليغ من الشرطة القبرصية بشأن هذه القضية. ولم يصدر أي تعليق عن وزارة الخارجية الإسرائيلية في الوقت الحاضر.

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