شلالده: نطالب بضرورة تشكيل لجنة قانونية عربية لجمع وتوثيق البيانات المتعلقة بالانتهاكات

طالب وزير العدل الدكتور محمد شلالده، بضرورة تشكيل لجنة وطنية قانونية عربية لجمع وتوثيق البيانات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى داخل السجون والإهمال الطبي للأسرى المرضى، لتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة اسرائيل على جرائمها.



وقال الدكتور شلالده في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاحد ، إن حكومة الاحتلال لا تعترف بحق الأسرى وتطلق عليهم سجناء القانون العام بمعنى أنهم ينتمون الى منظمات ارهابية، داعيا إلى ضرورة التحرك الفوري بهذا المجال القانوني الهام والخطير.















رام الله - دنيا الوطن