غداً.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية "إسراء غريب"

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن المركز الإعلامي القضائي، أن أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية المتوفاة إسراء غريب ستكون يوم غد الاثنين، في تمام الساعة الحادية عشر والنصف، في قاعة محكمة بداية بيت لحم.



وأوضح في بيان، صدر عنه اليوم الأحد، أن الجلسة ستكون علنية، بحيث يمكن الصحفيين حضورها وتسجيل وقائعها باستثناء البث المباشر، ووفقا لمجريات الجلسة، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بما يصدر عن القضاة في حال قررت الهيئة الحاكمة وقف تسجيل الوقائع بالصوت والصورة، وذلك حفاظاً على خصوصية وكرامة المتوفاة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وأضاف: نظرا لما اكتسبته القضية من اهتمام لدى الرأي العام، فإن دخول الصحفيين سيكون وفقاً للظروف الموضوعية في قاعة المحكمة، وقدرتها على استيعاب أكبر عدد من الحضور، وستكون الأولوية في التغطية لمن يحضر أولا.



وتابع: لتحقيق أكبر قدر ممكن من الرقابة الشعبية على القضاء وتجسيد علنية المحاكمة سيكون الحضور متاحاً لممثلين عن المجتمع المدني، ومن يرغب من المواطنين.



كما أهابت المحكمة بتجنب أي شكل من أشكال التظاهر داخل حرمها، وسيكون ذلك متاحا خارج أبوابها، ما لم يؤثر على سير إجراءات المحاكمة.