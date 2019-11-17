كهرباء القدس: إسرائيل تقطع الكهرباء عن محافظات الضفة لساعتين يومياً

وحذر العمري، لإذاعة (صوت فلسطين)، من مخطط إسرائيلي لما هو أخطر وأسوء فيما يتعلق بقطع الكهرباء خلال الشهر المقبل، وذلك في إطار عقاب جماعي على شعبنا وليس كما تدعي إسرائيل أنه بسبب الديون المتراكمة على الشركة.





وأوضح العمري، أن شركة كهرباء القدس لن تتمكن من تدوير الأحمال كالمرة السابقة لأن قطع الكهرباء سيشمل ثلاثة خطوط بنفس المنطقة والتاريخ والوقت، مشيراً إلى وجود مخاوف من تأثُر المرافق الحيوية كالمشافي والمراكز الصحية جراء قطع الكهرباء.



رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء القدس، هشام العمري، عن قطع إسرائيل للتيار الكهربائي اعتباراً من اليوم وحتى بداية الشهر المقبل لمدة ساعتين عن مناطق امتياز الشركة والتي تشمل محافظات رام الله والبيرة وبيت لحم وأريحا والقدس.