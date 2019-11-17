شؤون فلسطينية

كهرباء القدس: إسرائيل تقطع الكهرباء عن محافظات الضفة لساعتين يومياً

كهرباء القدس: إسرائيل تقطع الكهرباء عن محافظات الضفة لساعتين يومياً
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء القدس، هشام العمري، عن قطع إسرائيل للتيار الكهربائي اعتباراً من اليوم وحتى بداية الشهر المقبل لمدة ساعتين عن مناطق امتياز الشركة والتي تشمل محافظات رام الله والبيرة وبيت لحم وأريحا والقدس.

وحذر العمري، لإذاعة (صوت فلسطين)، من مخطط إسرائيلي لما هو أخطر وأسوء فيما يتعلق بقطع الكهرباء خلال الشهر  المقبل، وذلك في إطار عقاب جماعي على شعبنا وليس كما تدعي إسرائيل أنه بسبب الديون المتراكمة على الشركة.

وأوضح العمري، أن شركة كهرباء القدس لن تتمكن من تدوير الأحمال كالمرة السابقة لأن قطع الكهرباء سيشمل ثلاثة خطوط بنفس المنطقة والتاريخ والوقت، مشيراً إلى وجود مخاوف من تأثُر المرافق الحيوية كالمشافي والمراكز الصحية جراء قطع الكهرباء.

أخبار ذات صلة

نقابة الصحفيين: تنظم اليوم وقفات تضامنية مع الصحفي معاذ عمارنة

نقابة الصحفيين: تنظم اليوم وقفات تضامنية مع الصحفي معاذ عمارنة

أسرى فلسطين: الأسير سامى أبودياك شهيد الحركة الأسيرة القادم

أسرى فلسطين: الأسير سامى أبودياك شهيد الحركة الأسيرة القادم

شلالده: نطالب بضرورة تشكيل لجنة قانونية عربية لجمع وتوثيق البيانات المتعلقة بالانتهاكات

شلالده: نطالب بضرورة تشكيل لجنة قانونية عربية لجمع وتوثيق البيانات المتعلقة بالانتهاكات

غداً.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية &#34;إسراء غريب&#34;

غداً.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية "إسراء غريب"

نتنياهو: لم نتعهد بشيء في غزة ولدينا حرية عمل كاملة

نتنياهو: لم نتعهد بشيء في غزة ولدينا حرية عمل كاملة

مسؤولون ينصحون &#34;نتنياهو&#34; بالذهاب لإنتخابات ثالثة.. لهذا السبب

مسؤولون ينصحون "نتنياهو" بالذهاب لإنتخابات ثالثة.. لهذا السبب

الأشغال بغزة: نحتاج لـ 700 مليون دولار لإصلاح أضرار العدوان الإسرائيلي

الأشغال بغزة: نحتاج لـ 700 مليون دولار لإصلاح أضرار العدوان الإسرائيلي

الخضري: فتح معابر غزة هو الوضع الطبيعي وإغلاقها انتهاكاً لكل القوانين الدولية

الخضري: فتح معابر غزة هو الوضع الطبيعي وإغلاقها انتهاكاً لكل القوانين الدولية

التعليقات

الدنيا حكايات

الأردن والخليج

الأردن والخليج

شؤون فلسطينية

نقابة الصحفيين: تنظم اليوم وقفات تضامنية مع الصحفي معاذ عمارنة

نقابة الصحفيين: تنظم اليوم وقفات تضامنية مع الصحفي معاذ عمارنة

أسرى فلسطين: الأسير سامى أبودياك شهيد الحركة الأسيرة القادم

أسرى فلسطين: الأسير سامى أبودياك شهيد الحركة الأسيرة القادم

شلالده: نطالب بضرورة تشكيل لجنة قانونية عربية لجمع وتوثيق البيانات المتعلقة بالانتهاكات

شلالده: نطالب بضرورة تشكيل لجنة قانونية عربية لجمع وتوثيق البيانات المتعلقة بالانتهاكات

الخضري: فتح معابر غزة هو الوضع الطبيعي وإغلاقها انتهاكاً لكل القوانين الدولية

الخضري: فتح معابر غزة هو الوضع الطبيعي وإغلاقها انتهاكاً لكل القوانين الدولية

أبو مدكور: أولى رحلات العمرة من قطاع غزة يوم 15 ديسمبر لـ532 معتمراً

أبو مدكور: أولى رحلات العمرة من قطاع غزة يوم 15 ديسمبر لـ532 معتمراً

الاحتلال يعيد فتح معبر (كرم أبو سالم) بعد إغلاقه لثلاثة أيام

الاحتلال يعيد فتح معبر (كرم أبو سالم) بعد إغلاقه لثلاثة أيام

فتح تطالب المؤسسات الدولية التدخل لإنقاذ حياة الأسيربن أبودياك وموسى

فتح تطالب المؤسسات الدولية التدخل لإنقاذ حياة الأسيربن أبودياك وموسى

الاحتلال يعتقل مواطناُ من مخيم العروب شمال الخليل

الاحتلال يعتقل مواطناُ من مخيم العروب شمال الخليل

منوعات

أبناء عمرو دياب يحرجون والدهم على تويتر

أبناء عمرو دياب يحرجون والدهم على تويتر

سعوديات يثرن ضد المطربة المصرية بسبب آخر تصريحاتها..&#34;اخرسي يا شيرين&#34;

سعوديات يثرن ضد المطربة المصرية بسبب آخر تصريحاتها.."اخرسي يا شيرين"

شاهد: موقف طريف لملحم زين في تظاهرات لبنان

شاهد: موقف طريف لملحم زين في تظاهرات لبنان

شاهد: أسعار فلكية صادمة لتذاكر حفل أحلام بموسم الرياض تثير الاستياء

شاهد: أسعار فلكية صادمة لتذاكر حفل أحلام بموسم الرياض تثير الاستياء

شيرين عبدالوهاب تكشف مفاجأة عن بطل فيلمها الجديد

شيرين عبدالوهاب تكشف مفاجأة عن بطل فيلمها الجديد

فنان مصري شهير يعلن تعافيه من سرطان الرئة

فنان مصري شهير يعلن تعافيه من سرطان الرئة

إعلامية كويتية تشعل غضب مواطنيها بدفاعها عن كاظم الساهر: &#34;ما يحتاج أموالكم&#34;

إعلامية كويتية تشعل غضب مواطنيها بدفاعها عن كاظم الساهر: "ما يحتاج أموالكم"

شاهد:شيرين تقبل يد معجب في السعودية: &#34;خايفة حسام يموتك&#34;

شاهد:شيرين تقبل يد معجب في السعودية: "خايفة حسام يموتك"

شاهد: رضوى الشربيني تتخذ هذا القرار المفاجئ

شاهد: رضوى الشربيني تتخذ هذا القرار المفاجئ

رامي صبري ينشر صورة مع زوجته: &#34;صديقتي&#34;

رامي صبري ينشر صورة مع زوجته: "صديقتي"

عربي

الإعلام الإسرائيلي يُسلط الضوء على زيارة العاهل الأردني للغُمر

الإعلام الإسرائيلي يُسلط الضوء على زيارة العاهل الأردني للغُمر

مصرع سبعة أشخاص وإصابة 11 آخرين بتصادم سيارة نقل وحافلة في مصر

مصرع سبعة أشخاص وإصابة 11 آخرين بتصادم سيارة نقل وحافلة في مصر

أول تعليق من محمد الصفدي بعد انسحابه كمرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية

أول تعليق من محمد الصفدي بعد انسحابه كمرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية

بعد اجتماع بعد باسيل.. الصفدي ينسحب من الترشح لرئاسة الحكومة اللبنانية

بعد اجتماع بعد باسيل.. الصفدي ينسحب من الترشح لرئاسة الحكومة اللبنانية