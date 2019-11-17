نتنياهو: لم نتعهد بشيء في غزة ولدينا حرية عمل كاملة

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال في قطاع غزة والذي تم التوصل إليه مؤخراً برعاية مصرية.



وقال نتنياهو، وفق القناة الـ 12 الإسرائيلية: إن إسرائيل لم تلتزم بأي شيء وسنضرب أي شخص يحاول إيذائنا، فنحن لم نتعهد بشيء في غزة ولدينا حرية عمل كاملة.



وأضاف نتنياهو: "حماس ضربت بئر السبع بالصواريخ فضربنا لها أهدافًا وسنعمل كل شيء لضمان أمن الإسرائيليين"، وفق تعبيره.



يذكر أن حركة الجهاد الإسلامي أعلنت قبل عدة أيام التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وفق شروط المقاومة الفلسطينية.









واشترطت الجهاد الإسلامي وقف الاغتيالات ووقف استهداف المتظاهرين بمسيرات العودة والعمل على كسر الحصار للتهدئة في القطاع.





رام الله - دنيا الوطن