مسؤولون ينصحون "نتنياهو" بالذهاب لإنتخابات ثالثة.. لهذا السبب



وأضافت القناة الإسرائيلية، أن هذه الخطوة ستمنحه مزيدًا من الوقت للتعامل مع قضاياه أمام القانون.



وكان " نتياهو" قد حذر، مساء اليوم السبت، من خطورة تشكيل حكومة إسرائيلية بمشاركة القائمة العربية المشتركة، داعياً وزراء وأعضاء الكنيست من حزب الليكود الذي يتزعمه، لخلق معارضة عامة وواسعة للخطوة التي ينوي بيني غانتس اتخاذها لتشكيل حكومة أقلية.



وقال نتنياهو لوزرائه وأعضاء الكنيست "انتخابات ثالثة هو خيار كارثي، لكن حكومة الأقلية بدعم العرب هي الكارثة الأكبر".





رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن مسؤولون سياسيون تحدثوا مع مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قالوا إن محاميه أوصوه بشكل قاطع تهيئة الظروف لجولة انتخابات ثالثة.