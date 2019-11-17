شؤون فلسطينية

الأشغال بغزة: نحتاج لـ 700 مليون دولار لإصلاح أضرار العدوان الإسرائيلي

الأشغال بغزة: نحتاج لـ 700 مليون دولار لإصلاح أضرار العدوان الإسرائيلي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال وكيل وزارة الأشغال العامة بغزة، ناجي سرحان: إن قطاع غزة يحتاج لـ 700 مليون دولار لإصلاح أضرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، مشيراً إلى أن العدوان خلف خسائر مادية بقيمة (3.1) مليون دولار.

وأضاف سرحان، خلال مؤتمر صحفي، الأحد: "هناك خسائر غير المباشرة تمثلت في 500 وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي و30 وحدة سكنية ما بين هدم كلي جزئي بليغ غير صالح للسكن، تقدر قيمتها بمليوني دولار. 

وتابع سرحان: "تضررت الأراضي الزراعية وشبكات الري وقوارب الصيد، وتقدر قيمة الخسائر في القطاع الزراعي بقرابة 500 ألف دولار، كما تضرر في شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق، وبلغت قيمة الخسائر في قطاع البنية التحتية قرابة 300 الف دولار". 

وأكمل: "تضررت 12 منشأة تجارية، وبلغت قيمة الخسائر المباشرة في المنشآت الاقتصادية قرابة 100 ألف دولار، وتضرر العديد من السيارات ووسائط النقل والآليات المختلفة وبلغت قيمة الخسائر قرابة 100 ألف دولار، فيما تضرر العديد من المقرات والمؤسسات الحكومية، منها 15 مدرسة ومديريتي تعليم ومقر أمني، بلغت قيمة أضرارها قرابة 100 ألف دولار".

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