أبو مدكور: أولى رحلات العمرة من قطاع غزة يوم 15 ديسمبر لـ532 معتمراً

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خاص دنيا الوطن

اكد عوض أبو مدكور، رئيس جمعيات شركات الحج والعمرة في قطاع غزة، أن أولى رحلات العمرة للمواطنين الفلسطينيين، ستكون يوم 15 كانون الأول/ديسمبر، لافتا إلى أن الرحلة الواحد تضم 532 معتمراً، وستكونون بحمولة طائرتين.



وقال أبو مدكور لـ"دنيا الوطن": "سيكون ذلك بالتنسيق مع الجانب المصري ووزارة الاوقاف، حيث يتم الترتيب مع ادارة معبر رفح من الجانبين الفلسطيني والمصري، فكل اسبوعين سيكون هناك رحلة، وعودة المعتمرين يوم الاثنين".



واضاف: "سيتم استقبال المعتمرين في مطار جدة ونقلهم الى المدينة المنورة، ويقطنون في فنادق المدينة لمدة ثلاثة ليالي، وفي مكة لمدة 11 ليلة، ومن ثم العودة الى قطاع غزة".



وبين أنه سيتم مرافقتهم من قبل المرشدين والاداريين، لافتا إلى أنه تم الطلب من الشركات البرنامج الخاص بكل منها، ليتم الاشراف عليه.