مصر توجه طلباً لإسرائيل بشأن الغارات على قطاع غزة

قالت موقع قناة (العربية): إن مصر طالبت إسرائيل وقف غاراتها على قطاع غزة ووقف استهداف المدنيين بالقطاع، مشيرةً إلى أن القاهرة حملت إسرائيل مسؤولية التصعيد الأخير بغزة.





وأوضحت الموقع، نقلاً عن مصادر لم يسمها، أنه على الرغم من اتفاق التهدئة الهش الذي دخل حيّز التنفيذ منذ يومين، فإن

غارات إسرائيلية طالت مواقع لفصائل فلسطينية في قطاع غزة. كما استهدفت الغارات مواقع لحماس، من بينها مقر للشرطة في القطاع.



إلى ذلك، استهدفت طائرات الاحتلال بستة صواريخ موقع بيت لاهيا، التابع لكتائب القسام شمال القطاع، في حين طالت تسعة صواريخ موقع البحرية التابع أيضاً للقسام شمال غربي غزة، كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية بعدة صواريخ موقع حطين التابع للسرايا شمال قطاع غزة.



رام الله - دنيا الوطن