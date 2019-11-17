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الإعلام الإسرائيلي يُسلط الضوء على زيارة العاهل الأردني للغُمر

الإعلام الإسرائيلي يُسلط الضوء على زيارة العاهل الأردني للغُمر
رام الله - دنيا الوطن
سلطت وسائل الإعلام الإسرائيلية، الأحد، الضوء على زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وولي عهده الحسين لمنطقة الغمر والصلاة فيها.

وقالت صحيفة (يسرائيل هيوم): إنه بعد أسبوع واحد من انتهاء تأجير منطقتي الغمر والباقورة لإسرائيل وإعادتهما إلى الأردن، استكمل الملك عبد الله، أمس السبت، جولة رأس المال السياسي بزيارة إلى الغمر. 

وتابعت الصحيفة: "وصل عبد الله إلى المنطقة مع ابنه ولي العهد حسين، واستغلت وكالة الأنباء "بترا"، هذه الزيارة لنشر صورة لهما وهما يصليان في الغمر".

وحسب الصحيفة، فقد كان من بين الذين استقبلوا الملك ونجله في الموقع، كبار المسؤولين العسكريين، بقيادة رئيس الأركان الأردني، وخلال الزيارة، استمعا إلى استعراض تاريخي وأمني للمنطقة من قبل قائد جنوب الأردن. 

وأضافت الصحيفة: "وفقًا للتقارير في الأردن، أثنى القائد على عبد الله لقراره "المثير للفخر" بإعادة الجيوب، قائلاً: "نحن مستعدون لحماية أمن الوطن".

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