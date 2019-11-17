الاحتلال يعيد فتح معبر (كرم أبو سالم) بعد إغلاقه لثلاثة أيام

صورة ارشيفيه

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، فتح معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق قطاع غزة.



وأفادت دائرة العلاقات العامة والإعلام بالمعبر، باستنئاف العمل بالمعبر كالمعتاد اليوم بعد إغلاقه لثلاثة أيام جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.