فتح تطالب المؤسسات الدولية التدخل لإنقاذ حياة الأسيربن أبودياك وموسى

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رام الله - دنيا الوطن

طالبت حركة فتح المؤسسات الدولية بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الأسيرين سامي أبودياك وشادي موسى الذين يتعرضان لعملية قتل ممنهجة على أيدي ما يسمى بإدارة السجون نتيجة الإهمال الطبي داخل سجون الإحتلال الإسرائيلية.



وقال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي في تصريح صحفي، إن الأسير سامي أبو دياك والمحكوم سبعة مؤبدات والمعتقل منذ سبعة عشر عاما، حالته خطره وبحاجة الى علاج فوري، وأن حجم الأخطاء الطبية والتلوث التي تعرض لها تؤكد على الإهمال الطبي، وأنه

بحاجة لعلاج خارج أسوار السجن، وكذلك الأمر الأسير شادي موسى المعتقل منذ ثمانية عشر عاما المصاب في رأسه والذي تعرض لوعكات صحية متتالية، الأمر الذي أدى الى تردي وضعه الصحي بشكل كبير.



وحملت حركة فتح سلطات الإحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكامله عن حياة الأسيربن المناضلين.