الاحتلال يعتقل مواطناُ من مخيم العروب شمال الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، مواطنا من مخيم العروب شمال الخليل.



وأفادت مصادر أمنية وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن نديم أبو جودة بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.



كما داهمت قوات الاحتلال بلدات الشيوخ، وسعير وبيت عوا، ولم يبلغ عن اعتقالات.