شؤون فلسطينية

(أونروا): التصويت الرسمي على التفويض الشهر المقبل والعجز 89 مليون دولار

(أونروا): التصويت الرسمي على التفويض الشهر المقبل والعجز 89 مليون دولار
خاص دنيا الوطن
أكد سامي مشعشع المتحدث باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، أن التصويت الرسمي على تجديد التفويض للوكالة لم يتم بعد، لافتا إلى أنه سيحصل في الاسبوع الاول من الشهر المقبل امام الجمعية العمومية للامم المتحدة، لكي يتم تثبيته قانونياً.

وقال مشعشع لـ"دنيا الوطن": "التوقعات على ضوء التصويت الاول امام اللجنة الرابعة، أن هذا التصويت سيحظى على نفس الأغلبية ونفس الدعم".

وأضاف: "تجديد تفويض الوكالة الى ثلاثة سنوات، انجاز كبير امام محاولات منظمة سابقة لإنهاء الوكالة وإضعافها او التغيير في الولاية، ولكنه أيضا لا يغطي التحديات الكبيرة والصعبة التي تتمثل في تأمين الموارد المالية في العام 2020، والعوامل التي تليها بشكل سلس، لكي يتم استراجاع العافية للوكالة".

وفي السياق، أوضح مشعشع، أن هناك عجز كبير تعاني منه الوكالة هذا العام، والذي يبلغ 89 مليون دولار، منوها إلى أن العديد من التعهدات لم تصل الى البنوك، لدرجة ان ذلك دفع الوكالة للحصول على قرض بقيمة 30 مليون دولار من الأمم المتحدة، لتسديد رواتب 30 ألف موظف خلال الشهر الحالي والمقبل.

وفي ذات السياق، أكد المتحدث باسم الوكالة، أنه سيكون هناك اجتماع مهم يوم 25 من الشهر الجاري، لاجتماع الهيئة الاستشارية للوكالة، وسيحضره كافة المتبرعين من الدول المضيفة، وسيتم طرح ميزانية 2020 وكيفية تعميمها، وكيفية اقناع الدول أن تحذو حذو الدول المصوتة وتوقع مع الوكالة اتفاقية متعددة الاتجاهات.

وقال: "نريد ان نرتقي بمستوى التبرعات العربية، لكي تكون جزءاً من الميزانية العادية، بالاضافة الى مساعدة الدول المتبرعة لنا في ايجاد اليات تمويلية جديدة لإدخالها في ميزانية (أونروا)".

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