ليبرمان يُهدد نتنياهو بتشكيل حكومة إسرائيلية ضيقة

خاص دنيا الوطن

أكد الباحث في الشؤون الإسرائيلية، عمر جعارة، أن كلمة السر حاليًا في نجاح زعيم حزب أزرق أبيض، بيني غانتس، هو أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا.

وقال جعارة لـ"دنيا الوطن": إن إسرائيل الآن تترقب انضمام ليبرمان لغانتس، لأنه هدد نتنياهو، بأنه قد يذهب لحكومة ضيقة، مع أزرق أبيض، وحزب العمل، وميرتس، بينما القائمة العربية المشتركة ستدعم الحكومة من الخارج.

وأوضح أن انذار ليبرمان قد يُفعل خلال الساعات المقبلة، وبالتالي قد نشهد ولادة حكومة جديدة برئاسة غانتس، وانتهاء عصر بنيامين نتنياهو.

وأشار إلى أنه من الصعب أن يكون وزراء عرب من القائمة المشتركة في حكومة غانتس التي قد تشن حربًا على قطاع غزة، أو أي بلد عربي.

وعن دلالات تعيين نفتالي بينت، وزيرًا للجيش الإسرائيلي، من قبل نتنياهو رغم أن الأول وصفه بأقذع الأوصاف، واتهمه بأنه جبان أمام حركة حماس، وأن الجيش يخشى محكمة العدل العليا أكثر من حماس، اضافه لوصفه نتنياهو بالخائن، قال جعارة: إن السبب في تعيين بينت هو أن الأخير قد يخرج من مظلة اليمين الإسرائيلي، لذا كان من واجب نتنياهو الحفاظ على بينت وتعينه وزيرًا للجيش.

وأوضح أن بينت يُريد أن يصبح بطل إسرائيلي جديد، من خلال تنفيذه لعمليات اغتيال لقادة المقاومة الفلسطينية، وهذا الأمر قد يرفع بالتالي من أسهم نتنياهو، كل الكتلة اليمنية، وتغيير أراء الإسرائيليين باتجاه اليمين بعد الفشل الذريع الذي حدث مؤخرًا وفشل نتنياهو واليمين.