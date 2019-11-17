بكر: صيادون ومزارعون يطالبون بتفعيل صندوق درء المخاطر وميزانيتهم لا تتجاوز 1%

خاص دنيا الوطن

أكد زكريا بكر، مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي، لـ"دنيا الوطن"، أن الوقفة التي نظمها الصيادون والمزارعون امام مجلس الوزراء بقطاع غزة قبل أيام، جاءت للمطالبة بتفعيل صندوق درء المخاطر الذي أقره مجلس الوزراء السابق، ولم يتم تفعيله، على أن يضم في عضويته كل قطاع الصيد.

وقال بكر: "نحن مقبلون على فصل الشتاء، والجميع يعلم كم يتضرر الصيادين من السيول وارتفاع الامواج، حيث كل عام تحدث الاضرار، وبالتالي فإن وجود صندوق درء المخاطر يعمل على حماية الصيادين وعائلاتهم، وعلى هذا الاساس كانت الوقفة".

وبين بكر، أن حصة المخصصة للصيادين والمزارعين في صندوق درء المخاطر لا تتجاوز الـ 1% من الميزانية، لافتا إلى أن الصندوق يشمل كل ما يتعلق بالصيادين والزارعين، حيث يضم اعتداءات الاحتلال على الصيادين والمزارعين كذلك.





وكان مجموعة من الصيادين والمزارعين، قد نظموا قبل أيام، أمام مقر مجلس الوزراء الفلسطيني في مدينة غزة، وقفة احتجاجية، للمطالبة بإعادة تفعيل صندوق درء المخاطر لهم.





