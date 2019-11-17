البيت الأبيض يعلق على الحالة الصحية للرئيس ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، ستيفاني غريشام، اليوم الأحد، أن الرئيس دونالد ترامب يتمتع بصحة جيدة، بعد إجرائه الفحوص الطبية السنوية الدورية اللازمة".



وقالت السكرتيرة للصحفيين بعد فحص الرئيس: "إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، زار مركز والتر ريد الطبي العسكري، السبت، لأجراء الفحوص السنوية الدورية.. وبعد إجراء فحص وتحاليل سريعة (حول وضعه الصحي)، تبين أن الرئيس كالسابق يتمتع بصحة جيدة وحيوية وليس لديه أي شكاوى صحية، كما تدل على ذلك خطاباته النشطة المنتظمة خلال التجمعات أمام الآلاف من الأمريكيين عدة مرات في الأسبوع"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضافت المتحدثة: "مع توقع عام مزدحم للغاية في 2020، انتهز الرئيس فرصة عطلته الأسبوعية الخالية من الارتباطات هنا في واشنطن لبدء جزء من فحوصه الطبية الدورية السنوية في والتر ريد".



ويحدد البيت الأبيض في العادة أي البيانات التي ستنشر بشأن الفحوص الطبية للرئيس.



هذا وأكد طبيب البيت الأبيض، في وقت سابق، أن دونالد ترامب يتمتع بصحة وبقوة إدراكية جيدة جدا، وأن لا شيء يعيقه من حيث مواصلة مهامه في السنوات الثلاث القادمة على الأقل من وجهة نظر طبية.



إلا أنه في الوقت ذاته حذر ترامب من السمنة، بعد أن زاد وزنه منذ توليه الحكم كيلوغراما ونصف الكيلو، ونصحه بممارسة الرياضة، بسحب وسائل إعلام محلية.