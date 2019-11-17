نتنياهو يدعو كتلة اليمين للانعقاد بسبب "خطر فوري على أمن إسرائيل"





وذكر موقع (واللا) الإسرائيلي، أن نتنياهو حث أعضاء حزب (الليكود) إلى القيام بحملة ضد تلك الخطوة من غانتس، وفق ما نقل موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.





وأشار نتنياهو إلى أن حكومة الأقلية سيشكلها حزب (أزرق أبيض) بالشراكة مع حزب (العمل) وتحالف (المعسكر الديمقراطي)، وحزب (إسرائيل بيتنا)، و(القائمة العربية المشتركة).





وعلق تحالف (أزرق أبيض) على تلك التصريحات بالقول: "نحن لا نزال نهدف إلى تشكيل حكومة وحدة، ولكن بالتأكيد كل الخيارات مفتوحة لتجنب الانتخابات الثالثة والتي نتنياهو يقودنا إليها".







رام الله - دنيا الوطندعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في وقت متأخر من مساء السبت، كتلة اليمين إلى اجتماع طارئ مساء اليوم الأحد.وكتب في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "خطر فوري على أمن دولة إسرائيل"، مظهراً صورة يتواجد بها رئيس حزب (أزرق أبيض)، بيني غانتس، زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان، رئيس (القائمة المشتركة)، أيمن عودة.وكان نتنياهو أجرى مكالمة هاتفية يوم السبت مع وزراء وأعضاء (كنيست) من حزب (الليكود) للتحذير من تشكيل غانتس حكومة أقلية.