شؤون فلسطينية

ساوندرز: التصويت على قرار التجديد تأكيدٌ على دور (أونروا) بدعم لاجئي فلسطين

ساوندرز: التصويت على قرار التجديد تأكيدٌ على دور (أونروا) بدعم لاجئي فلسطين
إحدى مدارس أونروا-أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال القائم بأعمال المفوض العام، لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، كريستيان ساوندرز: إن "حقيقة أن 170 دولة عضو في الأمم المتحدة قد أعادت تأكيد ثقتها في (أونروا) وأعربت عن دعمها لها لمواصلة تقديم معونتها الضرورية لثلاث سنوات قادمة، تعد تأكيداً على الدور الحيوي الذي تلعبه الوكالة في دعم احتياجات لاجئي فلسطين". 

وأضاف في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نحن ممتنون للغاية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة وللجهات المانحة وللشركاء على هذا التصويت الساحق بالثقة في الوكالة"، مؤكداً أننا "سنعمل على ضمان أن ثقتهم ودعمهم المستمر سيتم وضعهما في المكان الصحيح".

وصوتت اللجنة الخاصة بالسياسة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس على تمديد مهام ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) لغاية عام 2023. 

وستقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها العامة الشهر القادم بالتصويت على القرار الذي تبنته اللجنة الرابعة.

وتقدم (أونروا) حاليا المساعدة لخمسة ملايين ونصف لاجئ من فلسطين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة والأردن ولبنان وسوريا. 

وتقدم الوكالة الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والتمويل الصغير والحماية والإغاثة والخدمات الاجتماعية، حيث هنالك أكثر من نصف مليون فتاة وصبي يذهبون إلى مدارسها البالغ عددها 709 مدرسة فيما استقبلت عياداتها الصحية البالغ عددها 22 عيادة منتشرة في أرجاء أقاليم العمليات الخمسة في عام 2018 حوالي 8,5 مليون زيارة مرضية.

والقرار الذي تمت الموافقة عليه يوم الجمعة يؤكد على أن لاجئي فلسطين لا تزال لديهم احتياجات أساسية – وأنه وفي غياب حل عادل ودائم لمحنتهم فإن (أونروا) تواصل تلبية تلك الاحتياجات من خلال تقديم برامجها وخدماتها.

كما أن التصويت يعد أيضا تأكيداً على الدعم القوي للدول الأعضاء للتدابير القوية التي تقوم الوكالة بها من أجل معالجة القضايا التي تم تحديدها من قبل تحقيق أجري مؤخرا، علاوة على الإصلاحات الواسعة الجارية بهدف تعزيز قدرة الوكالة على الاستجابة لاحتياجات لاجئي فلسطين.

وكانت (أونروا) قد تأسست قبل سبعين عاما، وهي تقدم الخدمات الأساسية للاجئي فلسطين استنادا إلى مهام الولاية الممنوحة لها والتي يتم تجديدها كل ثلاث سنوات من قبل الجمعية العامة. وتعاني الأونروا من أسوأ عجز مالي لها في تاريخها الممتد طوال 70 سنة، وهي تسعى إلى التغلب على فجوة مالية تبلغ قرابة 89 مليون دولار قبل نهاية العام.

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