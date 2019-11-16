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بعد اجتماع بعد باسيل.. الصفدي ينسحب من الترشح لرئاسة الحكومة اللبنانية

بعد اجتماع بعد باسيل.. الصفدي ينسحب من الترشح لرئاسة الحكومة اللبنانية
رجل الأعمال اللبناني محمد الصفدي
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة (رويترز) للأنباء، اليوم الأحد، أن المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية، محمد الصفدي اعتذر عن تولي هذا المنصب.

وقالت وسائل إعلام لبنانية: إن اجتماع الصفدي، مع وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة، جبران باسيل انتهى بانسحاب الصفدي كمرشح لرئاسة الوزراء، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وتردد خلال الأيام الأخيرة، اسم رجل الأعمال والسياسي اللبناني محمد الصفدي، بعد إشارة وسائل إعلام لبنانية إلى اتفاق مبدئي بين الأحزاب السياسية على اختياره رئيسا للوزراء.

لكن هذا التوافق لم ينعكس على الرأي العام اللبناني، إذ تجمع عشرات المحتجين أمام منزل الصفدي في طرابلس ودعا بعضهم للاعتصام هناك، قائلين إن هذا الترشيح لا يلبي مطالب المحتجين في البلاد.

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