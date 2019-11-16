دولي

وزير الخارجية الأمريكي: إيران تستخدم الجهاد الإسلامي لضرب "حليفتنا إسرائيل"

وزير الخارجية الأمريكي: إيران تستخدم الجهاد الإسلامي لضرب "حليفتنا إسرائيل"
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو: إن إيران تستخدم وكيلها الإرهابي الجهاد الإسلامي لضرب "حليفتنا الكبيرة" إسرائيل"، لافتا إلى أن طهران لا تريد السلام في الشرق الأوسط، وفق تعبيره.

وأضاف في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أنه "يجب أن نستمر في الضغط على إيران إلى أن تتفاوض على اتفاق شامل، يضمن وقف دعمها للجماعات الإرهابية".

يأتي هذا الاتهام من قبل بومبيو بعد يومين من التوصل إلى تهدئة بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل، إثر تصعيد إسرائيلي في قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 34 فلسطينياً بينهم القيادي البارز في سرايا القدس، بهاء أبو العطا.

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