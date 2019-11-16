الجهاد الإسلامي لـ"بومبيو": الولايات المتحدة راعية ومصدر الإرهاب عالمياً

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين: إن الولايات المتحدة هي راعية ومصدر الإرهاب عالمياً، وسبب مأساة الكثير من شعوب العالم.





وشددت على لسان المتحدث باسمها، مصعب البريم في تصريحات، نقلها موقع الحركة الرسمي، اليوم السبت، على أن الولايات المتحدة، هي أهم مصادر دعم الإرهاب والرواية الصهيونية على المستوى المادي والعسكري والسياسي على حساب الحق الفلسطيني.





جاء ذلك، في تعقيبه على تصريحات وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، التي هاجم فيها الجهاد الإسلامي، حيث وصفها بـ"الجماعة الإرهابية"، التي تقف خلفها إيران لضرب إسرائيل.



وأكد البريم، أن الجهاد الإسلامي والفصائل الفلسطينية، يتبنون النضال والمقاومة ضد الاحتلال "الصهيوني" أسوة بكل الشعوب التي تعرضت للاحتلال والاستعمار.





وأضاف: مقاومتنا للدفاع عن شعبنا وأرضنا في وجه الاحتلال هي أمر مشروع سياسياً وقانونياً وإنسانياً".

رام الله - دنيا الوطن