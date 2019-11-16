وزير الاقتصاد الوطني يدعو رجال الأعمال الإسبان إلى الاستثمار في فلسطين

رام الله - دنيا الوطندعا وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، رجال الأعمال الإسبان الى الاستثمار في فلسطين، وإقامة شركات استثمارية مشتركة مع نظرائهم الفلسطينيين في عدد من القطاعات الانتاجية، والاستفادة من الامتيازات التي توفرها الحكومة الفلسطينية للمستثمرين.وأشار لدى لقائه مساء اليوم السبت، وفد من رجال الأعمال الإسبان وبحضور رجال اعمال فلسطينيين في مقر وزارة الاقتصاد الوطني، بمدينة رام الله، الى استراتيجية الحكومة الفلسطينية في تحفيز الاستثمار واستقطاب استثمارات محلية وأجنبية في عدد من القطاعات، في مقدمتها الصناعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والسياحة.وأكد العسيلي على الجاهزية لاستقبال استثمارات اجنبية وتوفير التسهيلات الممكنة لإنجاح المشاريع، لافتاً الى مجموعة قصص النجاح التي حققها القطاع الخاص في عدد من القطاعات.واستعرض وزير الاقتصاد الفرص الاستثمارية والجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتحسين بيئة الاعمال بما يحفز على الاستثمار من خلال المراجعة المستمرة للبيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني وتوفير الحوافز المشجعة على الاستثمار، مؤكداً على ان فلسطين ورغم التحديات إلا انها زاخرة بالفرص الاستثمارية المشجعة.وتبادل رجال الأعمال الأسبان مع نظرائهم الفلسطينيين فرص الاستثمار وإمكانيات اقامة شركات مشتركة تعزز علاقات التعاون بين الجانبين، بالإضافة الى مجموعة من الأفكار الريادية، مؤكدين على التعاون المستقبلي واستمرار التنسيق المشترك.