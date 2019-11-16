شؤون فلسطينية

أبو بكر: الجاليات الفلسطينية مُطالبة بتشكيل لوبيات ضغط للدفاع عن الأسرى

أبو بكر: الجاليات الفلسطينية مُطالبة بتشكيل لوبيات ضغط للدفاع عن الأسرى
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، إن الجاليات الفلسطينية، مُطالبة بأن تنشط في سبيل بلورة لوبيات فلسطينية، تكون فاعلة وضاغطة على الحكومات والبرلمانات الدولية، والرأي العام في أماكن تواجدها للدفاع عن الأسرى.

جاءت أقوال أبو بكر، خلال كلمة له في افتتاح مؤتمر الجاليات الفلسطينية في أوروربا، الذي يعقد في العاصمة الرومانية بوخارست، تحت عنوان "وضع الجاليات الفلسطينية في أوروبا وآليات تفعيلها".

وشدد أبو بكر على أن التطورات الخطيرة التي تفرضها سلطات الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، تجعل المسؤولية الملقاة على عاتقنا تكبر، ما يستدعي من الجميع استنفار كافة الجهود من أجل الدفاع عن الأسرى وإسنادهم.

واستعرض أمام المؤتمر، الذي يشارك فيه المئات من أبناء الجالية، ومؤسساتها، وأطرها من مختلف الدول الأوروبية، بحضور رئيس دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية نبيل شعث، وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية، وقادة الفصائل، الأوضاع المأساوية والخطيرة التي يمر بها الأسرى داخل سجون الاحتلال، وما يتخللها من استمرار الجرائم الطبية الإسرائيلية الفاضحة والواضحة والمخالفة لكل الاعراف والقوانين التي تعرفها البشرية.

ولفت إلى أهمية التدخل الدولي، وفتح الملف الطبي للأسرى، وإلزام إسرائيل باحترام حقوقهم وفق القوانين الدولية والإنسانية، مطالبا بوضع خطط وآليات فاعلة من شأنها تعزيز حضور قضية الأسرى أمام المحافل الدولية، وفضح الجرائم الإسرائيلية بحق المعتقلين، لإيصال الحقائق المتعلقة بمعاناة أبناء شعبنا الفلسطيني في سجون الاحتلال، والقوانين الإسرائيلية التي تشرع الانتهاكات والجرائم بحق الأسرى

يشار إلى أن فعاليات مؤتمر الجاليات الفلسطينية في أوروبا، تستمر على مدار اليومين المقبلين، وسيتخلل المؤتمر ندوات وجلسات خاصة، حول دور الجاليات إزاء قضية الأسرى، وتشكيل لجان متخصصة لمتابعة الملفات المختلفة.

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