دولي

قبل ثلاثة أيام من انتهاء التفويض.. غانتس يلتقي ريفلين ويُوجه دعوة لنتنياهو

قبل ثلاثة أيام من انتهاء التفويض.. غانتس يلتقي ريفلين ويُوجه دعوة لنتنياهو
بيني غانتس والرئيس الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع رئيس حزب (أزرق- أبيض) في إسرائيل، بيني غانتس مساء اليوم السبت، مع الرئيس رؤفين ريفلين؛ لبحث التطورات على الحلبة السياسية.

يأتي ذلك قبل ثلاثة أيام من انتهاء التفويض، الذي منحه ريفلين لغانتس لتشكيل الحكومة، حيث ستنتهي يوم الأربعاء المقبل.

ودعا غانتس قبل الاحتماع، نتنياهو إلى التفاوض مباشرة معه بدون الكتلة اليمينية المتدينة التي تدعمه.

وأكد أنه سيعمل كل ما بوسعه من أجل منع نتنياهو من جر الدولة إلى جولة ثالثة من الانتخابات، مؤكداً أن إسرائيل ليست في حالة طارئة كما يدعي نتنياهو من أجل التشبث بزمام الحكم، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

من جانبه، قال الوزير من حزب الليكود)، أوفير أكونيس: إن أقطاباً من (أزرق- أبيض)، هم بيني غانتس ويائير لابيد وعوفير شيلاح، أجروا خلال الأيام الأخيرة محادثات معمقة مع رؤساء في (القائمة المشتركة).

وأشار في حديث إذاعي مساء اليوم، إلى أن أعضاء آخرين في (أزرق- أبيض) ينتمون إلى الجناح اليميني فيه، هم موشيه يعالون وتسفي هاوزير ويوعاز هينديل، لم يؤيدوا في البداية هذه الفكرة إلا أنهم أزالوا معارضتهم فيما بعد.

وأوضح أكونيس، ألا تحفظات له من المواطنين العرب في إسرائيل، إلا أن الثلثين من أعضاء (القائمة المشتركة)
هم من التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يعارض الطبيعة اليهودية الديمقراطية لدولة إسرائيل، وفق ما قال.

ومن جهته عقّب رئيس (القائمة المشتركة)، أيمن عودة على المحاولات لمنع إقامة حكومة بدعم النواب العرب، وقال: إن نتنياهو، الذي خسر معركتين انتخابيتين، سيعمل كل شيء من أجل البقاء في منصبه. 

وأضاف: أنه حان الوقت ليغيب نتنياهو عن الحلبة السياسية، باعتبار أن المواطنين العرب واليهود أهم منه.

وبدوره، أصدر رئيس (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان بياناً أكد فيه أن حزبه لن يدعم إلا حكومة وحدة وطنية تشمل (الليكود) و(أزرق- أبيض)، مشيراً إلى أنه ما من فوارق أيديولوجية كبيرة بينهما.

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