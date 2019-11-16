سلطات الاحتلال تُقرر فتح معبري (إيرز) و(كرم أبو سالم) وتوسيع مساحة الصيد

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، الجنرال كميل أبو ركن، عن إعادة فتح معبري بيت حانون/ إيرز و(كرم أبو سالم)، وفقاً للأيام وساعات الدوام العادية.



وأشار إلى أنه سيتم اعادة توسيع مساحة الصيد أمام الصيادين الفلسطينيين في بحر قطاع غزة، حتى 15 ميلاً بحرياً.



وشهد قطاع غزة، في الأيام الماضية، جولة تصعيد عسكرية، بعدما أقدمت طائرات الاحتلال الإسرائيلي على اغتيال بهاء أبو العطا القيادي البارز في (سرايا القدس) الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في حي الشجاعية شرقي قطاع غزة.



وردت المقاومة الفلسطينية، على هذه الجريمة، بقصف مستوطنات غلاف غزة وتل أبيب، مما أسفر عن إصابة العديد من المستوطنين.



وعلى إثر ذلك، قررت سلطات الاحتلال تقليص مساحة الصيد أمام الصيادين الفلسطينيين في بحر قطاع غزة.