جبهة التحرير الفلسطينية: التصويت على قرار تفويض (أونروا) صفعة لـ (صفقة القرن)



وأكدت الجبهة في بيان لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن محاولات إنهاء القضية الفلسطينية من خلال الالتفاف على القوانين الدولية والقرارات الأممية والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، ومطالبه العادلة لن تمر، وسيتصدى لها الشعب الفلسطيني وأحرار العالم، بكل حزم وقوة.



وشكرت الجبهة دول العالم التي صوتت لصالح القرار، وأفشلت مخططات إسرائيل وأمريكا؛ لطي قضية اللاجئين، وجعل حقوق الشعب الفلسطيني في غياهب النسيان.



كما أثنت الجبهة على دور القيادة الفلسطينية، وثمنت الجهد الكبير والدبلوماسية المثمرة الذي بُذل من قبل بعثة فلسطين في الأمم المتحدة، آملة أن يكون هذا القرار مقدمة لتوفير الدعم المطلوب لوكالة الغوث (أونروا).

رام الله - دنيا الوطنقالت جبهة التحرير الفلسطينية: إن التصويت على تجديد تفويض (أونروا) الذي حظي بموافقة 170 دولة أمس، في أروقة الأمم المتحدة، ومعارضة دولة الاحتلال وأمريكا هو صفعة قوية في وجه (صفقة القرن) التي اخترعها ترامب وأيدها شريكه نتنياهو لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتحويلها إلي قضية إنسانية.