شؤون فلسطينية

حماس: التصويت الأممي لـ (أونروا) صفعة قوية للجهود "الصهيوأمريكية"

حماس: التصويت الأممي لـ (أونروا) صفعة قوية للجهود "الصهيوأمريكية"
رام الله - دنيا الوطن
رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بالقرار الأممي بتجديد التفويض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) لمدة ثلاث سنوات أخرى، والذي صدر بعد التصويت في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، حيث صوتت 170 دولة لصالح القرار.

واعتبرت الحركة في بيان صحفي السبت، التصويت الساحق لصالح التمديد، تصويتًا على عدالة القضية الفلسطينية بشكل عام وقضية اللاجئين بشكل خاص، بحسب ما جاء على موقع حركة حماس الإلكتروني.

ولفتت إلى أن التصويت صفعة قوية لكل الجهود (الصهيوأمريكية) على مدار أعوام لشطب ملف اللاجئين، من خلال المحاولات المستميتة لهدم وكالة الغوث، وتشويه سمعتها، منوهة إلى أنه يعكس عزلة دولة الاحتلال على المستوى الدولي، رغم كل الدعم الذي تتلقاه من الإدارة الأمريكية الحالية.

وأكدت حركة حماس، أن هذا التصويت الساحق، يجب أن ينعكس على الدعم المطلوب، سياسيًا وماديًا، من المجتمع الدولي لـ (أونروا)؛ لتتمكن من الاستمرار في القيام بدورها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين وحمايتهم في كل أماكن تواجدهم حسب التفويض الممنوح لها، إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عنوة، وتعويضهم عما لحق بهم من ألم ومعاناة نتيجة لتشريدهم في بلاد عديدة.

وتقدمت حماس في بيانها بكل الشكر والتقدير لكل الدول التي صوتت لصالح القرار، مطالبة الدول التي تحفظت بمراجعة موقفها، لأنه مخالف للعدل، ومصادم للشرعية الدولية.

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