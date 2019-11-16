المدلل: العتب أمر وارد ولن تُمس العلاقة التي تجمع بين إخوة الدم والسلاح

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رام الله - دنيا الوطن

أكد أحمد المدلل، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن الصراع لم يتوقف، والمعركة ما زالت مستمرة ومفتوحة، قائلاً: "وإن كان من مهامنا حمايةُ الشعب الفلسطيني، ومنع التغول الصهيوني في دمنا؛ فإن مبرر وجودنا تحريرُ فلسطين كل فلسطين، وتحقيق أهداف شعبنا بالاستقلال والعودة.



وأضاف المدلل في تصريحات له: "فلسطين تحتاج منا إلى كل جهد، وإلى تضحياتٍ كبيرة، وإن كانت انتهت جولة من جولات الصراع، فإن المعركة القادمة مع عدونا، كما قال رمزُ المقاومةِ وقائدها الشهيد بهاء أبو العطا، ستكون كسر عظم".



وفي السياق، أكد المدلل، أن عتبُ الأخ على أخيه أمرٌ وارد وطبيعي، وأن ذلك لا يعني أن العلاقة بينهما قد تمس أو تضعف، حيث قال: "واهمٌ كل من يعتقد ذلك، وخاصةً عندما يجمعنا رابط العقيدة والمنهج والهدف الواحد".



وأضاف: "قد تختلف الاجتهادات وهذا طبيعي، لكن لن تنحرف البوصلة، وستظل المقاومةُ والجهاد عنوانَ مسيرتنا المتواصلة، طالما أن هناك احتلالاً يُمارسُ جرائمه وعدوانه على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".



وتابع المدلل بقوله: "غمامةُ صيفٍ تنجلي وبسرعة وتمحوها اللقاءاتُ والحوارات المستمرة، لن يستطيع أحدٌ أن يمس العلاقة التي تجمعُ بين إخوة الدم والسلاح والهدف الواحد".