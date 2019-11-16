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تركيا تعلن القبض على 25 من أقارب البغدادي

تركيا تعلن القبض على 25 من أقارب البغدادي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات التركية، اليوم السبت، عن توقيف 25 شخصا من أقارب الزعيم السابق لتنظيم الدولة، أبو بكر البغدادي، بعملية أمنية شملت أربع ولايات مختلفة في البلاد.

وذكرت النيابة العامة في ولاية قرشهير، في بيان، أن قوات الأمن أوقفت 11 مشتبها به في هذه الولاية، و5 في ولاية صامسون، و3 في ولاية أوردو، و6 بولاية شانلي أورفة، في إطار التحقيقات المتواصلة بشأن أنشطة تنظيم الدولة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقررت محكمة صلح الجزاء التركية في ولاية قرشهير حبس 4 من أقارب البغدادي على ذمة التحقيق بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة.

وأوضح البيان أن مديرية أمن قرشهير استجوبت الموقوفين وأحالتهم إلى محكمة صلح الجزاء، التي قررت حبس 4 منهم على ذمة التحقيق، بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية".

وسلمت مديرية الأمن بقية المشتبه بهم الـ21، بينهم طفلان، إلى ولاية قرشهير لإرسالهم إلى مركز ترحيل.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 27 تشرين الاول/أكتوبر الماضي، أن زعيم تنظيم الدولة، المصنف إرهابيا على المستوى الدولي، قتل بعملية "جريئة" نفذتها القوات الخاصة الأمريكية بمحافظة إدلب في شمال غرب سوريا، مشيرا إلى أن البغدادي انتحر عندما كان يحاول الفرار من العسكريين الأمريكيين عبر نفق تحت مخبئه، حيث أنهى حياته و3 من أطفاله بتفجير حزام ناسف.

وأعرب ترامب، خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة، عن شكره لكل من روسيا والعراق وسوريا وتركيا على إسهامها في تنفيذ هذه العملية، قائلا إن الجانب الروسي فتح المجال الجوي فوق أراضي سيطرته في سوريا أمام الطيران الأمريكي.

وفي 6 تشرين الاول/نوفمبر ذكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن قوات الأمن في بلاده ألقت القبض على زوجة البغدادي وشقيقته وصهره.

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